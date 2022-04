Lapo Elkann affitta aereo e porta centinaia di profughi dall’Ucraina in Portogallo

È stato lui stesso a dare notizia – su Twitter – del gesto. Reso possibile, ha spiegato Lapo Elkann, grazie alle donazioni.

Così è riuscito a mettere in salvo centinaia di esuli dal paese in guerra con la Russia. E non solo.

Ha affittato un aereo e ha portato 150 profughi ucraini in Portogallo, lontani dalla guerra. Salvando anche cani e gatti. L’autore del gesto è Lapo Elkann. Lo ha raccontato su Twitter. Il velivolo, ha spiegato, è stato affittato grazie alle donazioni ricevute dalla sua Fondazione Laps durante le nozze con Joana Lemos.

“Per il nostro matrimonio Joana e io – scrive Lapo Elkann – abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un boeing per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra”.

E infine un auspicio ottimistico e un ringraziamento: “Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al Sindaco di Cascais per il supporto”.