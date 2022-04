Uomo armato irrompe e spara in asilo, poi si uccide: 4 morti, tra cui 2 bimbi

Un uomo armato si è introdotto in un asilo in Russia, a Ulyanovsk, e ha cominciato a sparare uccidendo maestra e due bambini, poi si è ucciso

Un uomo armato si è introdotto all’interno di un asilo a Veshkaima, nella regione Ulyanovsk, in Russia, iniziando a sparare all’impazzata e togliendo la vita così a due bambini e alla maestra.

I bambini avevano cinque (il maschietto) e la piccola sei anni. Infine si è sparato con la stessa arma usata per uccidere i tre. La terribile vicenda è accaduta da poco e le informazioni in merito sono pochissime. La conferma dell’accaduto è arrivata dalle autorità locali, come riporta Interfax:«Confermiamo la sparatoria e la presenza di quattro corpi».

In loco stanno operando gli agenti di polizia, che stanno cercando di capire cosa sia accaduto e quali siano le motivazioni alla base di questa tragedia. Da quanto riportano alcuni media, l’autore della strage sarebbe Alexander Dronin, 67 anni, ma si resta in attesa di conferme.