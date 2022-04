Caso Maddie McCann, il chiaroveggente:«È sepolta in questo bosco, ecco la mappa»

Il corpo della bambina sparita in Portogallo sarebbe a 20 minuti di auto dal resort in cui era con i suoi familiari prima della misteriosa scomparsa

Un chiaroveggente, Michael Schneider, che ha già risolto 4 casi di sparizione quest’anno, ha rivelato che «Maddie McCann è sepolta in Algarve».

Secondo Schneider, la bambina, che all’epoca in cui è scomparsa in Portogallo aveva 3 anni, sarebbe stata assassinata e poi sepolta a pochi metri da luogo in cui è sparita. Quella sera, i suoi genitori stavano cenando con gli amici in un bar che faceva tapas.

Schneider ha parlato di quelle che a sua detta sarebbero le coordinate della mappa dove ritiene che sarà possibile rinvenire i resti della piccola, ossia in una macchia, a circa una ventina di minuti di macchina dal resort.

Le foto aeree indicano che il luogo è un bosco attorniato da terreni agricoli con poche case nei dintorni. La settimana scorsa, la polizia ha fatto delle domande a Christian Brueckner, pedofilo tedesco, in merito alla sparizione della bambina, nel carcere in cui sta scontando la pena di 7 anni per aver stuprato una 72enne sempre nello stesso resort in Portogallo.

Il 44enne non ha voluto rispondere alle domande degli inquirenti. Il chiaroveggente avrebbe inoltre detto:«Penso e ho avuto la chiara intuizione che Maddie sia morta e che sia stata uccisa da un pedofilo. Vedo Maddie sepolta e posso dare coordinate precise al metro».

Il chiaroveggente sta cercando di collaborare alle indagini per risolvere il caso dando un luogo preciso, ossia nei pressi del villaggio di Odiaxere. Michael afferma di riuscire a trovare persone scomparse solo guardando una loro foto e poi domandando a Dio se sono vive oppure no. Poi con il dito tocca un atlante o Google Maps finché non gli viene suggerito il punto in cui la persona sparita potrebbe trovarsi.