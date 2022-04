I video delle prime indagini e alcune scene immortalate durante le riprese del film. La polizia americana ha diffuso alcune immagini del set di Rust dove Alec Baldwin ha ucciso per errore una donna e ferito gravemente il regista.

Nuovi dettagli sull’incidente avvenuto sul set del film Rust, in cui l’attore Alec Baldwin avrebbe sparato per errore con una pistola durante una scena di azione, uccidendo la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo gravemente il regista regista Joel Souza.

L’arma sarebbe dovuta essere un semplice oggetto di scena innocuo, ma è invece risultata funzionante e carica, tanto da sparare veri proiettili. La polizia ha diffuso le immagini del momento dell’interrogatorio riprese tramite la telecamera posizionata sul corpo di alcuni agenti nel momento in cui sono intervenuti.

Le immagini ritraggono Baldwin mentre viene avvicinato dalla polizia di Santa Fe, dove si sono svolti i fatti, poco dopo la sparatoria. L’attore è in un ufficio e ripete nervosamente che non c’erano mai stati altri problemi del genere. Un altro video vede invece l’attore che estrae la pistola e la punta verso la macchina da presa, una prova della scena da girare.

E ancora un altro video diffuso dallo Sceriffo della contea riprende Baldwin mentre parla al telefono poco dopo l’incidente e afferma: “Non hai idea di quanto tutto quello che sta succedendo sia incredibile e strano” e continua “Ho estratto la pistola lentamente, l’ho girata, l’ho caricata. Bang. Parte il colpo. Lei cade a terra. Lui inizia a urlare“.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7

— J.D. Miles (@jdmiles11) April 25, 2022