Alec Baldwin e l’incidente in Rust: “Orribile, servono leggi per le armi sul set”

L’incidente sul set di «Rust», che ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ha sconvolto il mondo del cinema. Alec Baldwin ha inconsapevolmente sparato con una pistola vera un proiettile che ha ucciso la donna. L’attore è ancora sconvolto, ma a distanza di una settimana dal tragico evento ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito. La Polizia statunitense, intanto, sta indagando per chiarire eventuali responsabilità.

“L’incidente sul set di «Rust» è stato un evento orribile”. A dirlo è Alec Baldwin, l’attore che ha inconsapevolmente sparato il colpo di pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza. L’arma doveva essere «fredda», ma in realtà era carica. L’assistente regista David Halls, ha ammesso nei giorni scorsi di non aver controllato tutte le pallottole dell’oggetto di scena che lui stesso ha passato nelle mani dell’uomo. I dettagli della vicenda, ad ogni modo, sono ancora da chiarire. La Polizia statunitense sta indagando al fine di comprendere di chi siano le responsabilità.

Alec Baldwin, in queste settimane, era intanto rimasto in silenzio. “Ci sono indagini in corso, non posso parlare, lo sceriffo mi ha ordinato di non parlare”, ha detto più volte nel momento in cui è stato raggiunto dai media americani e non solo. L’attore e produttore è profondamente sconvolto per quanto accaduto. “Eravamo una troupe molto ben oliata e poi è successo questa orribile tragedia. Halyna era mia amica, quando sono arrivato in città per la prima volta l’ho portata a cena”, ha ricordato.

Infine, l’attore e produttore ha voluto lanciare un appello alle autorità affinché prendano provvedimenti. “È un caso ogni tremila milioni. Ci sono incidenti sui set di tanto in tanto ma nessuno come questo. Quanti proiettili sono stati sparati in film e tv show negli ultimi 75 anni? Questa è l’America. E quasi tutti senza incidenti”, ha osservato. Lo scorso 22 settembre, tuttavia, qualcosa è andato storto. “Ora dobbiamo capire che quando le cose vanno male, e queste sono cose orribili, catastrofiche, devono essere prese nuove misure. Pistole di plastica, proiettili di plastica, non armi vere sul set. Ma ha precisato non spetta a me decidere su questo. Dovete capire che io non sono un esperto in questo campo, quindi qualunque cosa decidano altre persone è il modo migliore per proteggere la sicurezza della troupe sul set”, ha concluso Alec Baldwin.