Tonga, primo contagio nell’isola Covid-free: corsa al vaccino e ipotesi lockdown

Il Covid-19 è arrivato anche a Tonga, isola della Polinesia che finora non aveva mai avuto alcun caso di contagio. Nelle scorse ore, tuttavia, una donna arrivata con un volo proveniente dalla Nuova Zelanda è risultata positiva al tampone. La popolazione locale adesso è nel panico: corsa al vaccino e possibile lockdown. Se emergeranno altri casi si procederà per ricreare la “bolla” che fino a pochi giorni fa aveva resistito.

Il tempo a Tonga, isola della Polinesia che si trova nel mezzo dell’Oceano Pacifico, sembrava essersi fermato. Mentre il resto del mondo lottava contro il nemico invisibile che è il Covid-19, lì la “bolla” reggeva, tanto che nessun caso dall’inizio della pandemia dal mercato di Wuhan era stato registrato. Il dorato isolamento, tuttavia, si è interrotto nelle scorse ore a causa della riapertura degli accessi dovuta all’allentamento delle misure di restrizione. Un volo proveniente dalla Nuova Zelanda con 216 persone a bordo, infatti, ha portato nella località turistica una donna risultata positiva al tampone. Una notizia allarmante, dato che fino a poco tempo fa la popolazione locale non aveva mai avuto a che fare con il virus.

Leggi anche -> I Paesi del G20 responsabili dell’80% delle emissioni globali di C02

La presenza di un positivo al Covid-19 nell’isola di Tonga ha creato non poca preoccupazione tra i residenti, che adesso vogliono vaccinarsi. In massa si sono recati negli ospedali della zona per evitare qualsiasi tipologia di rischio. Il primo ministro Pohiva Tuionetoa, che governa le 173 isolette del regno della Polinesia, da parte sua, sta già valutando le misure di restrizione da mettere in atto. Non è da escludere che possa essere istituito un lockdown, con il blocco degli arrivi e delle partenze. Un modo per tornare alla “bolla” dorata che finora aveva protetto la popolazione locale dalle minacce provenienti dall’estero. È, ad ogni modo, ancora presto per gli allarmismi.