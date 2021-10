Anche le regine hanno bisogno di ferie: 10 giorni di riposo per Elisabetta II

Ferie obbligate su consiglio medico per la regina del Regno Unito. Alla veneranda età di 95 anni si prende qualche settimana di riposo

Negli scorsi giorni avevano preoccupato le condizioni di Elisabetta II, ora i medici le hanno imposto un periodo di risposo in via precauzionale. La regine del Regno Unito del resto non è più una ragazzina, dall’alto dei suoi 95 anni di età e 67 di regno, ragion per cui rimarrà a riposo per quasi due settimane su consiglio dei medici nella sua abitazione nel castello di Windsor. Prima dello stop la Regina aveva forse stressato troppo il suo corpo con numerose udienze concesse e una comparsa a una gara di corse di cavalli ad Ascot.

LEGGI ANCHE: Macron contro il premier inglese: «Fare retromarcia sulla Brexit non è segno di credibilità»



Giorni fa Elisabetta II si era sottoposta a test medici dopo aver cancellato il viaggio programmato per celebrare i 100 anni dalla fondazione dell’Irlanda del Nord. Da allora annullati tutti gli impegni istituzionali, nazionali e internazionali, tra cui la conferenza internazionale sul clima CoP26 prevista a Glasgow ma anche la partecipazione al Festival of Remembrance in programma sabato 13 novembre.