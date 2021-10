Ragazza 19enne incinta uccide la madre e dopo sei anni esce dal carcere per buona condotta

Heather Mack quando aveva 19 anni ha ucciso la madre insieme al fidanzato dopo averle detto che era incinta. Oggi a distanza di sei anni è uscita dal carcere per buona condotta.

Sei anni fa Heather Mack commetteva un omicidio insieme al suo fidanzato ai danni della madre. Il movente? Le aveva detto di essere incinta e lei non l’aveva presa molto bene. Da qui era nata una brutta discussione e per questo, la ragazza 19 enne aveva pensato di ucciderla. A distanza di sei anni esatti, la figlia della defunta è uscita di carcere per buona condotta.

Heather Mack, perché ha ucciso la madre insieme al fidanzato

L’omicidio è stato commesso circa sei anni fa mentre la madre Sheila von Wiese Mack, Heather Mack e il fidanzato Tommy Schaefer si trovavano in vacanza a Bali. Avevano pernottato in un resort a cinque stelle, il St. Regis di Bali, ed è lì che sarebbe successo tutto. La ragazza avrebbe detto alla madre di essere incinta e alla scoperta della notizia, la donna non l’avrebbe presa molto bene. Da qui si sarebbe accesa una brutta discussione tra le due che sarebbe culminata nel tragico evento. Un omicidio.

La 19 enne infatti aveva convinto il fidanzato ad aiutarla a commettere il delitto ai danni della madre. Ma era stato lui in prima persona a commettere l’azione: aveva preso un porta frutta e aveva colpito la donna fino ad ucciderla. In seguito i due avevano deciso di nascondere il cadavere in una valigia per non farsi beccare.

Che fine hanno fatto oggi

Tuttavia i due ragazzi sono stati beccati e arrestati subito. Solo con la differenza che Heather Mack ha scontato sei anni in un carcere indonesiano e ad oggi è uscita per buona condotta perché risultata solo ‘complice’. Mentre il fidanzato è ancora attualmente in carcere dove dovrà scontare 18 anni per essere stato lui l’autore del delitto.

Per quanto riguarda la bambina dei due fidanzati, è nata sei anni fa in carcere ed è stata chiamata Stella. Ma in seguito è stata affidata ad un’altra famiglia.