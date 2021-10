Lascia i bambini in casa col cadavere del fratello:«Andavo a trovarli ogni 15 giorni»

Una donna, Gloria Y. Williams, 35 anni, ha lasciato i suoi due figli soli in casa con la salma del fratello morto e ha cercato di giustificarsi

Gloria Y. Williams, 35 anni, è finita in galera per l’omicidio del figlio di 8 anni assieme al compagno, Brian W. Coulter. I genitori hanno lasciato gli altri due figli in casa con il cadavere del fratello. Il marito è accusato di omicidio e la donna di omissione di soccorso, manomissione prove e di non aver tutelato i suoi figli.

L’allerta è scattata dalla denuncia del figlio maggiore della coppia che ha raccontato alla polizia che da settimane viveva solo in casa con i fratelli, uno dei quali morto e il cui cadavere era in stato di decomposizione. La madre ha cercato di giustificarsi dicendo che nonostante si fosse trasferita col compagno in un’altra abitazione vicina a quella in cui avevano lasciato i figli, andava a trovarli ogni 15 giorni per sapere se stavano bene.

La donna ha anche detto di non avere idea che il figlio fosse morto. Ma i primi accertamenti sulla salma del bambino hanno mostrato che sarebbe rimasto vittima di violenza domestica con diverse lesioni fatali.

L’episodio ha lasciato di stucco il Texas e la notizia è finita su tutti i media che hanno persino intervistato la donna, la quale ha detto di essere estranea all’accaduto. «Li andavo a controllare ogni due settimane», ha detto provando a giustificarsi per poi aggiungere di non aver fatto nulla e di non sapere niente.