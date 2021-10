Geloso della ex, si aggira in un palazzo con un machete: uccide due cani e ferisce condomini

Attimi di panico, ieri pomeriggio, in una palazzina di Fenile (Pesaro e Urbino), dove un uomo ha ucciso due cani e ferito alcuni condomini

Un giovane di 25 anni moldavo ha seminato il panico ieri pomeriggio a Fenile (Pesaro e Urbino), in una palazzina. Il 25enne, geloso della ex, si è addentrato armato di machete in un palazzo e ha dato un pugno in viso a una donna, ha quasi strappato con un morso l’orecchio di un’altra, ne ha ferito il marito e poi sottratto una pelliccia. L’uomo ha anche ucciso due cani.

Sarebbe potuta terminare anche peggio se fosse riuscito a entrare nell’appartamento della sua ex compagna, di cui era follemente geloso. Quando il giovane si è addentrato nella palazzina, armato, ha aggredito i condomini che lo rimproveravano, di cui due donne assalite con violenza.

Leggi anche:—>Covid, parla il sindaco di Trieste: «Siamo al limite della zona gialla, è risultato cortei»

L’uomo ha cercato di introdursi nell’appartamento della ex, e in quel momento due cani lo hanno infastidito, due cani che appartengono ad altri condomini. Da lì sarebbe scattata l’aggressione.

Leggi anche:—>Covid, aumento dei contagi tra bambini Under12: «Niente Halloween»

L’uomo è poi sceso in strada e si sarebbe scagliato anche contro un’altra coppia. I carabinieri lo hanno arrestato e hanno avviato l’inchiesta sul caso.