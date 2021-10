Covid, aumento dei contagi tra bambini Under12: “Niente Halloween”

Covid, sono aumentati i contagi tra i bambini nella fascia d’età Under12. Si propone di far saltare la festa di Halloween.

Ad Acquaviva delle Fonti, nel barese, sono in aumento i casi di Covid nei bambini Under12. L’aumento dei contagi preoccupa la città e il sindaco Davide Carlucci, che propone di far saltare i festeggiamenti per il 31 dicembre.

Halloween, meglio evitare i festeggiamenti: contagi in aumento nel barese

«Si raccomanda vivamente di non organizzare alcun tipo di manifestazione legata ad Halloween, in quanto la maggior parte dell’attuale popolazione colpita dal Coronavirus è costituita da minorenni e vi è un’alta probabilità di un incremento della diffusione, anche in considerazione del fatto che spesso i protagonisti di tali festeggiamenti sono bambini di età inferiore a 12 anni e quindi esclusi, per il momento, dalla campagna di vaccinazione contro il Covid-19», così scrive in una nota il primo cittadino di Acquaviva delle Fonti.

A scriverlo è stato Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, dove si registra attualmente un tasso di 118 nuovi casi alla settimana ogni 100 mila abitanti, «il dato più alto della Città metropolitana di Bari» dice Carlucci, e i casi di positività «stanno subendo un incremento esponenziale negli ultimi giorni», con 59 contagi, 23 dei quali riguardano under 12, più che raddoppiati in quattro giorni.