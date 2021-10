È iniziato questa mattina nella capitale la prima sessione del G20 ospitato dal nostro paese. Nel Convention Center “La Nuvola”, nel quartiere dell’EUR, si terrà il momento culminante dell’anno di presidenza italiana del G20.

Oggi, la prima giornata del summit, offre un vasto programma che è iniziato questa mattina alle 10 con il benvenuto ufficiale alla Nuvola. Adesso proseguirà con l’apertura della sessione di lavoro da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il tema della prima sessione riguarderà economia e salute globale, due sfide complesse sempre più interconnesse a causa della pandemia. Nel corso della sessione pare ci saranno delle pause per dare la possibilità ai leader di avere una serie di incontri bilaterali.

Al termine della prima sessione si terrà un evento collaterale nel primo pomeriggio. In questo evento, alle ore 15:00, si parlerà di piccole e medie imprese e di business gestiti da donne. Sarà presente, inoltre, come speaker d’eccezione la regina consorte dei Paesi Bassi Máxima Zorreguieta. La giornata terminerà poi con un evento culturale alle Terme di Diocleziano.

Mentre finiscono di arrivare i leader mondiali, il premier italiano ha già iniziato a ricevere complimenti per l’organizzazione del summit. Boris Johnson, in particolare si è complimentato con Mario Draghi durante il loro incontro bilaterale. “Complimenti per il tuo G20. Lo hai gestito brillantemente, hai svolto un gran lavoro”.

I primi problemi durante mattinata della prima sessione del G20

Le forze di polizia hanno dovuto sgomberare gli attivisti del ‘Climate camp’, impegnati in un sit in sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo. I manifestanti si sono lasciati sollevare di peso attuando una forma di resistenza passiva.

Sgombrata la corsia centrale gli attivisti hanno continuato ad occupare la corsia laterale, seduti o sdraiati sulla strada. “Se non cambierà bloccheremo la città“, hanno urlato i manifestanti per il clima. Sul posto sono prontamente giunti blindati e agenti in tenuta anti sommossa.

“La catastrofe arriva, è tempo di agire” e “Da Roma a Glasgow le vostre iniziative sono il problema”. Sono solo alcune delle frasi gridate dai manifestanti di Climate Camp, poi diretti in corteo sulla Colombo e indirizzati al Mite, sempre scortati dalla polizia. “Ci dirigiamo al ministero che è l’esempio di quello che non vogliamo. Una transizione ecologicamente finta”, ha detto uno degli attivisti. “Se non cambierà bloccheremo le città”.