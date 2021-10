Uccide la moglie malata soffocandola con il cuscino, poi tanta suicidio

La tragedia si è consumata a Cadoneghe dove Ferruccio Borsello ha soffocato con un cuscino sua moglie, Natalina Milani.

Tragico risveglio a Cadoneghe, in provincia di Padova, dove un uomo di 84 anni, Ferruccio Borsello, ha ucciso sua moglie Natalina Milani, 81 anni. L’84enne ha usato un cuscino per soffocare la moglie e avrebbe poi tentato di togliersi la vita utilizzando un coltello da cucina senza, però, riuscirci. È stato il figlio della coppia a fare la terribile scoperta quando, alle 5 del mattino, s è recato nell’appartamento dei suoi genitori per assistere la mamma.

LEGGI ANCHE: Alessandra Spotti, 15 anni, sparita col fidanzato di 18. Appello dei genitori: «Torna, ti vogliamo bene»

Natalina Milani era, infatti, gravemente malata: soffriva da tempo di Alzheimer, non camminava più ed era completamente allettata. Il figlio, giunto nell’appartamento, ha trovato il padre in una pozza di sangue. La madre era nel letto e per lei, ormai, non c’era più nulla da fare. L’84enne è stato trasportato in ospedale e successivamente ricoverato. Gli agenti sono ora a lavoro per ricostruire la dinamica di quello che sembra a tutti gli effetti essere un omicidio-suicidio.