Maltempo, Apollo lascia spazio a Poppea: freddo e temporali sull’Italia

«Poppea», la perturbazione atlantica, sta per abbattersi su tutta l’Italia e porterà con sé forti temporali e raffiche di vento.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova perturbazione atlantica che porterà sulla penisola freddo e forti temporali. L’uragano «Apollo» che ha messo in ginocchio la Sicilia, sta per lasciare il posto a «Poppea», il cui arrivo è previsto per Lunedì, 1 Novembre.

Le previsioni

Soprannominata «La tempesta di Halloween», «Poppea» porterà piogge sul Nordovest, Sardegna e di nuovo sulla Sicilia per poi spostarsi sul Lazio, in particolare, la zona più colpita sarà la costa. L’allerta, però, ci sarà lunedì: sono previsti forti tempeste sulla Lombardia, la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Sicilia. «Poppea», quindi, attraverserà tutta la penisola, da Nord a Sud, isole comprese.

LEGGI ANCHE: Uccide la moglie malata soffocandola con il cuscino, poi tanta suicidio

Nel dettaglio, nella giornata di oggi, sabato 30 Ottobre, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo nel Nordovest. Continua a piovere su Calabria ionica e Sicilia centro-orientale. Domani, 31 Ottobre, pioggia su Piemonte, Val D’Aosta e Lombardia. Lunedì, il maltempo colpirà le regioni del Nord, del Centro e del Sud. Solo martedì 2 Ottobre tornerà il sole, ma solo per poco tempo perché il 3 Novembre sono di nuovo previsti forti temporali.