La Regina è stata ricoverata per «accertamenti preliminari» dopo che i medici di corte le avevano consigliato di stare a riposo.

Buckingham Palace con il fiato sospeso nella notte tra mercoledì e giovedì quando la Regina Elisabetta è stata ricoverata per una notte in ospedale. Ad annunciarlo, lo stesso Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale dopo che la sovrana 95enne ha dovuto annullare il suo viaggio in Irlanda del Nord. La Regina Elisabetta è tornata al Castello di Windsor giovedì stesso all’ora di pranzo. I motivi del ricovero sono ancora sconosciuti, si è parlato di «accertamenti preliminari» dopo che i medici di corte le avevano consigliato di stare a riposo per qualche giorno. A visitare la sovrana, gli specialisti del King Edward VII, un ospedale privato che si trova nel centro di Londra.