Anziana uccisa a Milano durante una rapina: fermati due uomini per omicidio

Sono ritenuti responsabili dell’omicidio di Fernanda Cocchi, avvenuto giovedì scorso, in via Ponte Seveso a Milano. I fermati sono due cittadini sudamericani che per rapinare la donna l’hanno colpita con un ferro da stiro, e hanno cercato di cancellare le loro tracce dando fuoco all’appartamento, un trilocale di 75 metri quadri.

Si tratta di un 22enne ecuadoriano e di un 44enne peruviano, che risulta aver avuto saltuari contatti con la vittima. I poliziotti hanno, inoltre, sequestrato ai due fermati, entrambi con precedenti, alcuni effetti personali di proprietà della donna.

L’anziana aveva 90 anni, era vedova e senza figli. Delle indagini se ne sta occupando la Polizia.