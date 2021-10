Prof. pensionata uccisa in casa con una fucilata, perquisito un vicino

Il figlio ha trovato la madre per terra nella casa di montagna appartenente alla sua famiglia

Trovata morta venerdì sera Natalia Chinni, 72 anni, pensionata, a Santa Maria Villiana di Gaggio Montano (Bologna). I carabinieri hanno perquisito una persona sospettata del delitto, ossia un vicino. Tuttavia, per il momento non vi sono provvedimenti presi nei confronti dell’uomo. L’ipotesi di reato è quella di omicidio aggravato da futili motivi. La donna, da quanto è emerso, sarebbe morta a causa di un colpo di fucile.

Leggi anche:—>Tonga, primo contagio nell’isola Covid-free: corsa al vaccino e ipotesi lockdown

Il figlio ha trovato morta la madre nel loro appartamento di montagna. Da una prima ricostruzione, il figlio, non trovando la madre e dopo averla chiamata inutilmente, è andato a cercare la donna nella loro seconda casa di famiglia che si trova in montagna.

Leggi anche:—>Covid, la quarta ondata in Germania mette in guardia anche l’Italia

Quando è giunto sul posto, ha trovato la madre riversa, senza vita, sul pavimento dell’ingresso. Ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri, che hanno dato luogo alle indagini. Sul posto sono sopraggiunti anche la polizia scientifica e il medico legale. Insieme hanno eseguito tutti i rilievi del caso. A quanto pare, non risultano segni di effrazione o scasso, ma la porta di casa era aperta, come se qualcuno l’avesse lasciata aperta subito dopo essere tornato. Nessun disordine in casa e sembra non vi siano ammanchi di oggetti.