Donna di 31 anni perde la vita dopo aver partorito: si indaga

Una donna ricoverata al Rizzoli di Lacco Ameno, aveva subìto un cesareo in mattina e poi era finita in rianimazione

Sara è morta a soli 31 anni dopo aver partorito il suo primo figlio all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno (Ischia). Un dramma inspiegabile, su cui verrà aperto un fascicolo da parte della procura. I carabinieri hanno già acquisito la cartella clinica della donna. Grande il dolore dei familiari che non hanno ancora lasciato il nosocomio e grande anche lo sconforto da parte dei medici dell’ospedale.

Sara Costagliola era finita in rianimazione in gravi condizioni dopo che in mattinata aveva partorito suo figlio con un cesareo.

A quanto pare sono sorte delle complicazioni per via di un’atonia post parto che avrebbe causato un’emorragia che purtroppo è costata la vita alla donna.