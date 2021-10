Dati Covid, incidenze maggiori a Bolzano, Friuli e Veneto

I dati sono inerenti alla settimana che va dal 22 al 28 ottobre, mentre i valori più bassi si registrano in Sardegna, Molise e Basilicata

Secondo gli ultimi dati, la maggiore incidenza di casi di Covid ogni 100mila abitanti è a Bolzano, in Friuli e in Veneto. A Bolzano si registra un valore pari a 101,7 mentre in Friuli 96,5 e infine in Veneto 61,4.

I dati sono inerenti la settimana che va dal 22 al 28 ottobre. Tra le regioni con incidenza maggiore vi sono Campania, con 56,9, Lazio con 56,1 e Trento che si attesta sui 55,4.