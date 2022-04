Morti bianche: operaio precipita da un’impalcatura, inutili i soccorsi

Un operaio di 51 è deceduto sul posto di lavoro a Roma. E’ precipitato dal secondo piano di un palazzo mentre lavorava su una impalcatura.

Ennesimo caso di morte sul posto di lavoro nel 2022. Questa volta la vittima è un operaio di 51 anni, deceduto in seguito a una caduta dall’impalcatura al secondo piano di un palazzo sito in via Toscana, vicino la zona di via Veneto a Roma.

La polizia del commissariato di Castro Pretorio e i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, ma i soccorsi sono stati inutili e non hanno potuto fare che constatare la morte dell’uomo.

Secondo l’Osservatorio Nazionale di Bologna, le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro nel 2022 sono già 182: una ogni quatto ore di lavoro. Numeri inaccettabili per un paese civile, i sindacati hanno deciso di dedicare la festività del 1 maggio proprio a questa tremenda tragedia.