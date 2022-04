32enne gambizzato e lasciato davanti all’ospedale: carabinieri indagano

Un uomo di 32 anni ha raccontato ai militari che due uomini lo hanno ferito al Parco delle Groane, tra Cesate e Solaro (Milano)

Un uomo di 32 anni, marocchino, è stato gambizzato e poi lasciato davanti all’ospedale di Garbagnate, in provincia di Milano.

Il fatto è occorso ieri verso le 19:30. L’uomo, che non rischia la vita, è rimasto lesionato anche agli arti superiori. I carabinieri stanno investigando per comprendere cosa sia accaduto.

Secondo la versione della vittima, due uomini, anche loro marocchini, lo avrebbero ferito nel Parco delle Groane, che si trova tra due Comuni, quello di Cesate e quello di Solaro (Milano).

I due uomini lo avrebbero poi fatto salire in un’auto e lasciato sanguinante non lontano dal nosocomio, dove un italiano lo ha visto e ha immediatamente contattato i carabinieri. Se le generalità che l’uomo ha mostrato agli inquirenti sono vere, la vittima dell’aggressione sarebbe un clandestino che non ha precedenti di spaccio di droga.

In passato, avrebbe violato alcune norme inerenti al contenimento del contagio da Coronavirus.