Guerra in Ucraina: ucciso un combattente inglese e un altro disperso

Due cittadini inglesi risulterebbero uno ucciso e l’altro disperso in Ucraina. La notizia proviene dal Foreign Office, come riporta Sky News, secondo cui si suppone che i due si siano arruolati come combattenti tra le milizie ucraine, anche se non vi è conferma di questo.

«Possiamo confermare che un cittadino britannico è stato ucciso in Ucraina e che stiamo supportando la sua famiglia», ha comunicato un portavoce del ministero degli Esteri inglese, che sulla seconda persona, che risulta dispersa, ha detto: «Siamo a conoscenza di un cittadino britannico che è disperso in Ucraina e stiamo sostenendo la sua famiglia. Cerchiamo urgentemente ulteriori informazioni».

Il Foreign Office non ha specificato quando il cittadino inglese è stato assassinato né da quanto tempo sia disperso l’altro cittadino britannico.