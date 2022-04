Meteo DOMANI venerdì 29 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani venerdì previsioni meteo del 29 aprile. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud addensamenti bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 29 aprile.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna:

bel tempo su tutto il centro.

Sud e Sicilia:

Estese velature su Sicilia, Calabria e Puglia salentina; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle regioni tirreniche centromeridionali, in aumento in pianura padana e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su isole maggiori e Calabria meridionale, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali, con rinforzi al sud peninsulare; da deboli a moderati da nord-est sulle regioni centrali; deboli orientali in pianura padana; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi basso adriatico, ionio e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.