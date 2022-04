Spara e ammazza il vicino dopo lite per il cane: il video del delitto [VIDEO]

L’omicidio è avvenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo. A riprendere tutto una condomina della 71enne Silvana Erzemberger, che ha sparato ai vicini

Una donna ha sparato ai vicini dopo una lite per il cane. È successo a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una condomina di Silvana Erzemberger, la donna di 71 anni che stamattina ha sparato ai vicini, ha ripreso tutta la scena del delitto.

La donna ha ucciso il vicino Luigi Casati e ha ferito la moglie dell’uomo, Monica. Dal video, realizzato con un telefonino, si vede la donna con una pistola (di cui aveva il porto d’armi in modo legale) che ha già usato contro i due e tiene il braccio abbassato.

L’uomo è a terra, forse già deceduto, la moglie è ferita, ha i pantaloni sporchi di sangue, e il loro cane li accudisce. Il filmato dura circa 2 minuti e si vede inoltre la donna recarsi verso l’ingresso del palazzo, che dà un’occhiata alla pistola, guarda nella sua borsa e poi sembra voler inveire di nuovo contro i due.

Alcuni vicini allertano i soccorritori e i carabinieri e nel filmato si sente un uomo che si scaglia contro la 71enne. Il filmato sarà messo agli atti nell’inchiesta portata avanti dai carabinieri di Treviglio che hanno immediatamente bloccato l’anziana che ora dovrà rispondere di delitto volontario aggravato e tentato omicidio.

Da quanto si apprende, la donna aveva una pistola detenuta in modo regolare per uso sportivo. Ora l’arma è stata sequestrata dai militari dell’Arma. Da quanto hanno ricostruito sinora i carabinieri, la donna ha sparato dei colpi ferendo Casati all’addome. La moglie, che aveva sentito i colpi dalla loro casa che si trova al terzo piano del palazzo, è scesa in aiuto del marito e la 71enne se l’è presa anche con lei, sparandole e ferendola.

Silvana Erzemberger è una commerciante. Quando i militari l’hanno bloccata non ha fatto resistenza.