Terribile scontro, Mini contro tir: Chiara perde la vita a soli 22 anni

Lo scontro fatale è occorso stamane, giovedì 28 aprile, e la vittima è una ragazza di Vidor, in provincia di Treviso

Schianto letale occorso oggi, giovedì 28 aprile, a Caerano San Marco, in provincia di Treviso. A perdere la vita, una ragazza di 22 anni, Chiara Lando, di Vidor, in provincia di Treviso. La sua mini si è schiantata contro un tir. Il conducente del camion ha riportato delle lesioni ma non è in gravi condizioni.

L’incidente è occorso sulla provinciale 667, e più precisamente nel tratto denominato via Cadore. Al civico 65, una Mini Cooper si è schiantata contro un camion Vidori.

Da quanto si apprende, la ragazza avrebbe invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi contro il camion (per ragioni su cui sono in corso accertamenti). Il conducente del camion avrebbe cercato in ogni modo di evitare lo schianto con l’auto, ma non è riuscito a deviare la sua traiettoria, e tutte e due i veicoli si sono ritrovati fuoristrada, con il camion che si è ribaltato schiacciando in parte la Mini Cooper.

La 22enne che ha perso la vita è di Vidor (Treviso) e purtroppo il suo decesso è avvenuto sul colpo. Nonostante i soccorritori del Suem siano arrivati in modo tempestivo, il medico ha solo potuto accertare la morte della ragazza.

Sul posto sono sopraggiunti vigili del fuoco e polizia stradale che si sono occupati di tutti i rilievi del caso.