Sparava con il fucile a pallini ai passanti di notte. Denunciato 40enne

“Troppa gente di notte” questa la giustificazione del cecchino di Milano. L’uomo era anche sceso in strada a minacciare i passanti con un grosso cane al guinzaglio.

Non sopportava la persone che passeggiavano sotto casa sua la sera, per questo motivo un uomo ha preso un fucile a pallini e ha iniziato a colpire i passanti.

E’ accaduto a Milano, vicino la zona di piazzale Loreto. Il responsabile è un 40 enne dotato che, con tanto di ottica di precisione montata sull’arma giocattolo, mentre sparava urlava “La prossima volta che ti vedo ti faccio un buco in testa“. Uno dei poveri avventori si è accorto della cosa quando, mentre aspettava l’autobus sulla pensilina, si è sentito sibilare vicino l’orecchio con il proiettile di gomma che gli è passato vicinissimo all’orecchio. A quel punto ha chiamato le forze dell’ordine.

OLTRE AL FUCILE LE MINACCE COL CANE

Il “cecchino” è sceso in strada per farlo desistere accompagnato da un cane di grossa taglia e lo ha minacciato: “La prossima volta, altro che i pallini. Chiama pure la polizia, sto scontando vent’anni al 41 bis, ti faccio sbranare dal cane” avrebbe millantato.

Quando la polizia è arrivata ha dichiarato: “Mi sono rotto di tutta questa gente in giro la sera“. In casa gli trovano un fucile di precisione a molla con una scorta di pallini in plastica. L’oggetto è stata sequestrato e lui risulta indagato per minacce e getto pericoloso di cose. Alcuni giorni fa, sempre a Milano, un caso simile con un avvocato di 51 anni che sparava con un fucile a pallini in mezzo alla strada. I bersagli erano foto porno da lui stesso posizionate sulle auto in sosta.