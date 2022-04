Disastro ferroviario di Viareggio, processo-bis: chiesti 6 anni e 9 mesi per ex Ad Moretti

Terminata oggi pomeriggio la requisitoria. Formulate le richieste di condanna nel processo di Appello bis per la strage ferroviaria del 2009.

Prossima udienza il 5 maggio. Prevista per allora la discussione della parti civili.

Sei anni e nove mesi. È la condanna chiesta per Mauro Moretti, ex Ad di Rete Ferroviaria Italiana e di Ferrovie dello Stato. La richiesta è giunta al termine della requisitoria del sostituto procuratore di Lucca, Salvatore Giannino, applicato alla procura generale, durante il processo di Appello bis per il disastro ferroviario di Viareggio.

In precedenza per Moretti erano stati chiesti sette anni di reclusione. Questo prima che fosse scorporata la parte di pena relativa all’imputazione per omicidio colposo plurimo, dichiarata prescritta dalla Cassazione. Mentre per Michele Mario Elia, ex Ad di Rfi, il Pg ha chiesto cinque anni e nove mesi (condannato a sei anni nel primo appello).

Il Pg ha chiesto la condanna anche per l’ultimo degli imputati: Joachim Lehmann, il supervisore di Junghental. Per lui sono stati chiesti sei anni e nove mesi (in precedenza erano sette anni e tre mesi). Il presidente della Corte ha poi aggiornato il processo a giovedì 5 maggio, quando ci sarà l’udienza con gli avvocati delle parti civili.