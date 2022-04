Obbligo mascherine al chiuso, il nuovo emendamento: ecco cosa prevede

L’obbligo dell’utilizzo delle mascherine al chiuso sarà prorogato “dal 1 maggio al 15 giugno 2022”.

Questo anche per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in “locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati”, oltre che in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Questo quanto si legge nell’emendamento all’ultimo decreto Covid di marzo approvato in Commissione alla Camera.