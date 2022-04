Assalgono e insultano una coppia, poi si danno alla fuga: rintracciati e denunciati

È accaduto a Perugia, nel quartiere Fontivegge. La polizia è riuscita a rintracciarli e denunciarli

Un uomo e una donna hanno subìto un’aggressione in Piazza Vittorio Veneto a Perugia, nel quartiere Fontivegge. Gli assalitori li hanno feriti e insultati, per poi darsela a gambe.

La polizia, dopo essere sopraggiunta sul luogo dell’aggressione, ha parlato con la coppia, due extracomunitari, un uomo ecuadoriano di 32 anni e una donna colombiana di 41 anni che erano feriti e hanno ricevuto le prime cure dai soccorritori del 118 e poi accompagnati all’Ospedale Santa Maria della Misericordia per i controlli del caso.

I due hanno raccontato che un gruppo di dominicani si era avvicinato a loro e, dopo averli offesi, li hanno assaliti per poi scappare a bordo di un’automobile di ampia cilindrata. Dalle verifiche eseguite dai poliziotti, e da un’analisi minuziosa delle videocamere di sicurezza presenti in zona, si è risaliti alla targa del veicolo su cui viaggiavano i tre, due donne e un uomo, quando sono fuggiti dal posto dopo l’aggressione.

La polizia si è quindi adoperata per cercare i responsabili ed è riuscita a individuare i tre e a identificarli. Si tratta, nello specifico, di tre dominicani, ossia due donne di 31 e 20 anni, e un ragazzo di 32 anni. Dopo aver scoperto il luogo in cui abitano, gli agenti si sono presentati nella loro casa per i controlli del caso.

Hanno rinvenuto dalle parti dell’ingresso, una pianta di marijuana, appartenente al 32enne. Dopo i controlli, i poliziotti li hanno denunciati per lesioni aggravate in concorso e minacce, mentre l’uomo si è beccato una denuncia anche per coltivazione di stupefacenti.