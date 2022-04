Evade dai domiciliari per aiutare il vicino nelle faccende di casa, incarcerato 34enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo in flagranza di reato. Si era allontanato dai domiciliare per andare a casa di un vicino.

A tradirlo è stato il braccialetto elettronico. Gli era stato imposto dalla Procura di Napoli.

Oggi i carabinieri della Stazione di San Giustino, in provincia di Perugia, hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne di origini campane. L’uomo era da tempo ai domiciliari. Era stato arrestato perché deteneva un importante quantitativo di droga. Negli scorsi mesi la procura di Napoli gli aveva imposto di proseguire la misura con un braccialetto elettronico.

Il pomeriggio di mercoledì però i militari dell’Arma sono stati allertati. Era scattato l’allarme del braccialetto elettronico. Si sono così recati a casa del 34enne. Che però non si trovava nella sua abitazione. Così sono partite le ricerche dell’evaso, I carabinieri lo hanno rintracciato in un’altra abitazione, poco lontano dalla sua. Era lì per aiutare un vicino a sbrigare alcune faccende. Gli agenti a quel punto lo hanno arrestato.