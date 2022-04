Giallo a Roma, turista tedesca trovata morta nella sua camera d’albergo: si cercano i famigliari. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.

Tragedia questa mattina, nella Capitale. Secondo quanto si apprende dalle fonti, una turista tedesca è stata ritrovata priva di vita nella sua camera d’albergo, nel quartiere Aurelio di Roma. Ad effettuare la drammatica scoperta è stato il personale della struttura ricettiva. Secondo quanto viene riportato, sul corpo della donna non sarebbero stati trovati segni di violenza, così come non vi sarebbe traccia né di alcol né di droghe o farmaci. Saranno tuttavia gli accertamenti da parte della autorità competenti a risalire all’effettiva causa del decesso.

Disposta l’autopsia sul corpo della donna

Il tragico episodio è accaduto all’albergo Occidental Aurelia, in via di Torre Rossa, nella zona di Gregorio VII. Come riportato dalle fonti, a dare l’allarme del ritrovamento della donna senza vita sono stati gli stessi membri del personale della struttura ricettiva. La donna, della quale non sono state diffuse le generalità, sarebbe una turista tedesca di circa 60 anni – alcune fonti riportano l’età di 84 anni.

La donna si trovava in vacanza a Roma, ma non ha fatto in tempo a terminare il suo soggiorno, spegnendosi improvvisamente per cause ancora da accertare. Il suo corpo è stato ritrovato all’alba di questa mattina, venerdì 29 aprile, dopo che lo staff è entrato nella sua stanza per accertarsi delle sue condizioni. Pare infatti che il personale dell’albergo non avesse avuto più notizie della loro ospite già da diverso tempo.

Sul posto sono poi giunti tempestivamente i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Madonna del Riposo. Del tutto inutili, però, i soccorsi. Al momento del loro arrivo la donna era già morta. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, la turista sarebbe stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio, provocato da un malore improvviso.

Con i militari dell’Arma che hanno effettuato i primi rilievi sul posto, il corpo della donna è stato poi trasferito presso l’ospedale Gemelli, e sarebbe stato analizzato da un medico legale. L’autorità giudiziaria ha infatti disposto un esame esterno, dal quale non sarebbero emersi segni di ferite, contusioni o altro tipo di violenza. Non sono state ritrovate nemmeno tracce di droga, alcol, farmaci o altre sostanze che potrebbero aver influito sul decesso.

Sul cadavere verrà disposta anche un’autopsia, per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Nel frattempo, i carabinieri stanno cercando di rintracciare i famigliari della donna, e stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili al caso sia dal personale dell’albero, che dagli stessi ospiti della struttura.