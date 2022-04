Incidente sulla A21: padre tenta di salvare il figlio 11enne. Morti entrambi

La macchina viene tamponata, il figlio viene espulso dall’abitacolo e il padre scende di corsa dall’auto per soccorrerlo, venendo travolto da un mezzo che stata percorrendo la carreggiata. Tremenda tragedia sull’autostrada A21.

Terribile incidente sull’autostrada A21 che collega Piacenza a Torino, all’altezza del tratto di Casteggio, vicino Pavia. Coinvolte diverse persone, si contano 2 morti e 8 feriti, attualmente ricoverati nell’ospedale di Voghera e al Policlinico di Pavia.

La tragedia più grande riguarda il decesso di un bambino di 11 anni e del padre, due turisti francesi in viaggio in Italia insieme al resto della famiglia, la madre e gli altri due figli della coppia.

LA DINAMICA

Secondo quanto affermato da alcuni testimoni, un’auto ha tamponato accidentalmente l’auto in cui viaggiava la famiglia francese. Il figlio 11enne è stato sbalzato fuori dal veicolo, il padre è sceso imprudentemente dall’abitacolo per andare a soccorrerlo ma è stato travolto da un’altra macchina che stava transitando in quel momento. Entrambi sono morti a causa delle ferite riportate.

Il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente per soccorrere i feriti, rimuovere le auto coinvolte nell’incidente e trasportare i cadaveri delle due persone decedute. La circolazione attualmente risulta regolare.