Anziano perde controllo della sua auto e investe 5 persone

Il sinistro è occorso durante una retromarcia. A guidare il veicolo, un uomo disabile di 80 anni

Un uomo disabile di 80 anni, ieri, ha perso il controllo dell’auto a Torre Argentina, a Roma, travolgendo 5 persone.

Nello specifico, l’uomo stava effettuando una retromarcia, ma ha sbandato ed è finito sul marciapiede opposto, investendo cinque persone. Sua moglie è caduta dal mezzo, per via dello sportello che era rimasto aperto. Le persone ferite hanno un’età che va dai 30 ai 35 anni, e sono stati accompagnati in nosocomio con lievi lesioni.

Avvertito lo staff della Sovrintendenza per controllare se vi fossero danno alla zona archeologica. Da quanto risulta dai primi accertamenti eseguiti dalla polizia municipale, l’uomo che guidava una Mercedes, avrebbe premuto per sbaglio l’acceleratore mentre stava facendo retromarcia per accostarsi sul bordo della strada.

La moglie, 80 anni, dato che lo sportello era aperto, è caduta dall’automobile ma non ha riportato lesioni importanti e non l’hanno accompagnata in ospedale.

Quattro dei 5 pedoni investiti hanno riportato ferite lievi e sono stati accompagnati in ospedale per le medicazioni.