Donna spara ai vicini e uccide un uomo, la figlia si scusa:«Mia madre è una brava persona. Amava i cani e gli uccellini»

Le parole della figlia di Silvana Erzemberger, che qualche giorno fa ha sparato a una coppia di vicini, uccidendo un uomo di 61 anni e ferendone la moglie di 57.

Intervistata da Pomeriggio 5, parla la figlia di Silvana Erzemberger, la donna di 71 anni che qualche giorno fa ha sparato ai vicini, due coniugi di 61 e 57 anni, uccidendo l’uomo e ferendo la donna. La donna si scusa per quanto compiuto da sua madre:«Chiedo umilmente scusa alla famiglia: non era mia madre, è sempre stata una brava persona che dava da mangiare agli uccellini e amava i cani».

Da ieri, la 71enne si trova in prigione per aver assassinato a colpi di arma da fuoco Luigi Casati, 61 anni, e ferito sua moglie Monica Leoni, 57 anni, che attualmente si trova ricoverata in ospedale a Bergamo. La donna ha anche raccontato che sua madre dopo l’arresto ha avuto un malore.