24enne in monopattino molesta tre donne: ora è ai domiciliari

Un giovane egiziano di 24 anni aveva cercato di abbordare anche altre ragazze per le vie di Melzo (Milano)

Un 24enne egiziano ha cercato di abbordare tre ragazze a Melzo, in provincia di Milano, a bordo di un monopattino elettrico. Le ragazze invece erano a piedi. Aveva fatto loro apprezzamenti, provando a mettere le mani addosso, e palpeggiando le loro parti intime.

In una di queste situazioni, aveva provato a baciare una ragazza, che poi era riuscita a fuggire. Tre diverse denunce sono pervenute ai carabinieri di Melzo. Nell’agosto 2021, e nel febbraio e marzo 2022.

I carabinieri hanno indagato con l’ausilio delle videocamere di sicurezza della zona, finché non sono riusciti a individuare il 24enne egiziano, spesso ripreso in monopattino nelle aree in cui si erano verificate le molestie. Le vittime hanno riconosciuto la sua immagine e lunedì i militari lo hanno messo ai domiciliari.