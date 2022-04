Asse Roma-Kiev, Draghi in missione in Ucraina con un viaggio “top secret” della durata di 10 ore. Intelligence e servizi segreti sono al lavoro per il piano d’emergenza. Il 10 maggio fissato l’incontro con Biden.

Il governo italiano è pronto “a contribuire nel trovare una soluzione duratura alla crisi”, ha detto il premier Mario Draghi al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, durante l’ultimo colloquio telefonico. “La conversazione si è concentrata sugli ultimi sviluppi della situazione che sta avendo luogo in Ucraina, e sull’assistenza che l’Italia vuole fornire al Paese. Draghi ha ribadito il pieno sostegno del governo italiano alle autorità di Kiev”, viene aggiunto nella nota di Palazzo Chigi.

L’Italia ha dato “riparo a più di 100.000 ucraini costretti a fuggire dalle loro case a causa dell’aggressione russa”, ha twittato Zelenskyy dopo la sua chiamata con Draghi. Ma non solo: Roma ha già fornito circa 500 milioni di euro a sostegno dei rifugiati ucraini, e ha stanziato 110 milioni di euro in assistenza finanziaria al governo ucraino. In tema di aiuti militari, invece, il nostro Paese sta valutando un secondo decreto atto a fornire nuove armi all’Ucraina – con un terzo (ancora in cantiere) che dovrebbe garantire che vengano consegnate armi più pesanti all’esercito ucraino.

Alla luce di ciò, il presidente del Consiglio (che mercoledì è risultato negativo al test per il Covid-19) è ora pronto a visitare la città di Kiev. Ma se i legami tra Italia e Ucraina appaiono molto forti, sempre più forte pare diventare anche l’asse Roma-Washington. Il 10 maggio, infatti, Draghi sarà il primo leader europeo del G7 a visitare la Casa Bianca dopo l’invasione russa.

Draghi a Kiev con un viaggio top secret

Il viaggio che condurrà il Mario Draghi da Roma a Kiev durerà ben 10 ore. La trasferta è stata organizzata in circa una settimana, e oltre a Palazzo Chigi a gestire la situazione sono anche la Farnesina e i servizi segreti. Data la delicatezza dello spostamento, sono altissimi i protocolli di sicurezza, e si è ancora al lavoro su un eventuale piano di emergenza. Nel frattempo, a Kiev si conta già la diplomazia italiana, con l’ambasciata che ha riaperto dopo i bombardamenti di marzo.

I dettagli e gli orari del viaggio non sono stati rilasciati, ma la “missione” avverrà di notte. Il premier prenderà un aereo che lo porterà in Polonia, poi si muoverà in treno, da Leopoli fino alla capitale ucraina. Il tutto avverrà nelle ore notturne, così che sia più facile intercettare eventuali attacchi missilistici. Il premier potrebbe partire già entro queste ore (così da arrivare sul campo prima del decreto del 2 maggio), oppure in una finestra tra il 4 e il 7 maggio. Il 5, infatti, a Varsavia si terrà la conferenza di donatori per l’Ucraina, presieduta dalla presidente Ursula von der Leyen, e organizzata da Polonia e Svezia. Non è da escludersi che il leader italiano possa prendervi parte, nel caso in cui lo faranno anche altri big europei.

Incontro con Biden il 10 maggio

Dopo la visita a Kiev, Draghi incontrerà anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I due si incontreranno a Washington il 10 maggio, per discutere (tra le altre cose) dell’invasione russa dell’Ucraina. Biden ospiterà il suo omologo italiano prima dei vertici del G7 e della Nato di giugno. “Il focus dell’incontro sarà sul coordinamento con gli alleati sulle misure per sostenere il popolo ucraino e contrastare l’aggressione ingiustificata della Russia”, spiegano le due amministrazioni.

I due leader discuteranno anche di questioni relative alla sicurezza regionale e globale, di questioni economiche, sicurezza energetica in Europa, oltre che delle problematiche relative al cambiamento climatico. Il presidente del Consiglio, che ha dovuto annullare un recente viaggio in Africa dopo essere risultato positivo al Covid-19, è dunque pronto ripartire.