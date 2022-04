Convention Fdi, Meloni: «Se passa Salvini da qui sarebbe carino»

La leader di Fratelli d’Italia: «Alle persone non frega nulla di quando si vedono Salvini e Meloni»

Dopo la seconda giornata della Convention programmatica del partito, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha detto a proposito di Salvini:«Ne so quello che sapete voi, se passasse Salvini sarei contenta. Secondo me sarebbe anche carino se passasse a salutare. Alla gente non frega niente quando si vedono Salvini e Meloni: i temi sono altri».

Meloni ha poi proseguito chiarendo:«A me non interessa il tema della leadership del centrodestra: a me interessa convincere quanti più italiani che possiamo dare all’Italia qualcosa di diverso. Il tema di chi fa il capo non è nella mia natura. Mi interessa dimostrare che in questo momento così complicato al livello nazionale e internazionale c’è un partito come FdI, ancorato nel centrodestra, che ha delle risposte e mi piacerebbe che di quelle risposte si potesse parlare, il resto non mi interessa».

Meloni dice di essere «sempre disponibile al vertice: incroceremo le agende e ci vedremo. Io avevo parlato con Berlusconi e avevamo stabilito per martedì scorso. Poi gli altri evidentemente non sono riusciti a incastrare quella data. Ma ora non posso lasciare migliaia di persone per una cosa che si può fare gli altri giorni», continua la leader di Fratelli d’Italia, sottolineando infine che ci si trova in una bufera «che non si affronta dicendo ‘io sono più bravo di te’, quello si fa all’asilo. Le persone serie si assumono i problemi seri di una Nazione che è quello che cerchiamo di fare noi qui con il contributo di un partito che è notevolmente cresciuto», chiosa.