Fucilate contro il rivale in amore: ragazzo di 20 anni bloccato dai carabinieri

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito nel corso di un “regolamento di conti” dopo un inseguimento in auto

I carabinieri di Caltagirone, in provincia di Catania, hanno fermato un ragazzo di 20 anni, accusato di aver colpito e ferito a un braccio con una fucilata, un giovane di 24 anni, suo rivale in amore, nel corso di un incontro occorso per “regolare i conti” tra i due.

L’episodio è occorso il 28 aprile scorso, durante la notte, e in precedenza vi sarebbe stato un inseguimento in auto e il danneggiamento dell’auto del giovane di 24 anni a suon di bastonate.

Dopo un primo confronto i due si sarebbero dati un appuntamento in un posto per “regolare i conti”, ma il giovane di 20 anni è andato all’incontro armato di fucile e ha sparato a sangue freddo, ferendo il braccio del 24enne che tuttavia, non rischia la vita ma è stato ricoverato all’ospedale di Catania.

I carabinieri hanno quindi fermato il 20enne e portato in prigione a Caltagirone, in attesa che il gip convalidi il fermo.