Cammina nella notte sull’autostrada A4 e viene investito da un’auto: uomo morto sul colpo

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo è stato investito lungo l’autostrada A4. Stava camminando lungo la carreggiata e gli automobilisti non sono riusciti ad evitare l’impatto.



L’uomo è morto sul colpo, a nulla è servito l’intervento dei soccorsi prontamente allertati dagli automobilisti.

L’incidente è avvenuto tra sabato e domenica notte, non è ancora chiara l’esatta dinamica. Secondo le prima informazioni, sembrerebbe che l’uomo stesse camminando lungo la strada che collega il casello di Brescia Ovest a quello di Ospitaletto, all’altezza dell’area di servizio di Valtrompia in direzione Milano e che sia stato travolto. L’impatto lo avrebbe ucciso sul colpo.

La prima ricostruzione dell’incidente

La dinamica di quanto accaduto, deve ancora essere ricostruita ma sembrerebbe che un’auto che stava passando in quel momento non si sia accorta dell’uomo e l’abbia investito uccidendolo sul colpo. I passeggeri della vettura hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sull’accaduto indaga la polizia stradale di Seriate che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Come riportato dal Brescia Today è certo che l’uomo stesse camminando in strada ma non ne sono chiare le ragioni, gli agenti hanno escluso che la vittima sia scesa da una macchina in panne, si procede con l’identificazione per la quale ci vorrà del tempo dato che l’uomo non aveva con sè nessun documento.