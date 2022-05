1 maggio, l’intervento della polizia al corteo: doppia carica e manganellate

Doppia carica della polizia al corteo di Torino quando la spezzone pacifista è arrivato in via Roma a due isolati da piazza San Carlo.

Le forze dell’ordine hanno preso a manganellate i manifestanti per farli indietreggiare. Dal corteo antagonista si è levato a più riprese il grido “Vergogna!”.

La tensione si è verificata con l’area antagonista e No Tav che voleva raggiungere il palco in piazza San Carlo. La polizia ha di nuovo usato i manganelli per respingere un gruppo di manifestanti che inseguiva alcuni poliziotti mentre stavano percorrendo i portici di via Roma dopo che il cordone di protezione era stato tolto. Contro le forze dell’ordine alcuni antagonisti hanno lanciato uova di vernice.