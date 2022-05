18enne accoltellato dopo una lite, è grave: criminali in fuga

È grave un ragazzo di 18 anni che questa notte, dopo l’una, è stato accoltellato in via Bergamo, zona della movida di Monza.

Alla base di quanto accaduto ci sarebbe una lite, che ha portato due uomini ad aggredirlo selvaggiamente.

Il giovane, che ha riportato ferite alla schiena, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice rosso. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza oltre alla Polizia di Stato.

Le prime testimonianze

Secondo quanto ricostruito, sulla base delle prime testimonianze rese alla Polizia di Monza, il giovane stava passeggiando con la fidanzata ed un gruppo di amici. Una macchina, con a bordo tre persone, due uomini ed una donna, è passata loro accanto ad alta velocità, sfiorando il 18enne e facendogli cadere la bottiglia birra che aveva in mano. La bottiglia si è rotta in mille pezzi, uno di questi frammenti ha colpito la fidanzata del ragazzo alle gambe.

Il giovane, alterato da quanto accaduto, ha insultato il conducente della vettura che è sceso dall’auto, insieme ad un altro uomo e lo ha picchiato selvaggiamente a calci e pugni. Il giovane è crollato a terra e a quel punto è stato colpito a coltellate, due volte all’addome e una alla schiena, mentre veniva minacciato con il coltello alla gola.

I due aggressori gli hanno rubato l’orologio e quindi sono scappati. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale dove versa ancora in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia si sta occupando delle indagini.