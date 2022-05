21enne violentata in un centro massaggi: arrestato un 35enne

Una ragazza di 21 anni ha chiamato la polizia e ha raccontato di essere stata violentata mentre si trovava in un centro massaggi. Le volanti sono intervenute questa mattina e hanno arrestato un uomo di 35 anni.

Il fatto è accaduto a Roma. La 21enne italiana ha raccontato che, intorno alle 11.30 si è recata in un centro massaggi dopo aver trovato un annuncio su internet.

Mentre la giovane si trovava su un lettino per il massaggio, del personale del centro avrebbe abusato di lei. La 21enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in via Giovanni Battista Somis dove ha richiesto l’intervento degli agenti. La polizia ha rintracciato il presunto responsabile ancora all’interno del centro e, dopo averlo identificato, lo ha arrestato.