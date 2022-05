Maniaco si masturba in un parco pubblico vestito da Sailor Moon

L’evento choc è accaduto all’interno del quartiere Parioli a Roma, i residenti sono rimasti sconvolti di fronte all’accaduto. In un filmato viene ripreso all’ interno di un parco un uomo che si masturba travestito da Sailor Moon.

Il filmato girato da un residente del quartiere è diventato virale nelle ultime ore, l’uomo non è ancora stato identificato. È stato filmato all’interno del parco tra via Ruggero Fauro e via di vigna Filonardi.

Come riportato da RomaToday, l’uomo indossava una parrucca blu e il costume di Sailor Mercury uno dei personaggi del noto cartone giapponese Sailor Moon.

Al momento non risultano denunce presso le forze dell’ordine, i residenti della zona di Roma però non riescono a trattenere la paura e la preoccupazione per l’accaduto e sono terrorizzati all’eventualità dell’incontro tra l’uomo e i bambini che giocano nel parco.