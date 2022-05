Crocifissi rotti e scritte blasfeme, baby vandali devastano scuola e postano video sui social

Una baby gang ha fatto irruzione in una scuola chiusa per il ponte del 25 aprile. Poi ha vandalizzato l’edificio.

E poi, non contenti, i baby vandali hanno postato le loro gesta sui social. Ma la polizia li ha identificati.

La scuola era chiusa per il ponte del 25 aprile. E così una banda di minorenni, alcuni dei quali under 14, ne approfittato per fare irruzione al suo interno. Una volta dentro l’hanno vandalizzata. È successo il pomeriggio di domenica 24 aprile, in una scuola media di Novara. La baby gang non solo ha distrutto alcuni crocifissi. Ha lasciato anche scritte sataniche e blasfeme sui muri delle aule. Poi, per completare l’opera, ha immortalato l’incursione vandalica in video postati sui social.

Il gruppo di teppisti è stato rintracciato dalla polizia. Per loro è arrivata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. I minori di 14 anni non sono imputabili, ma i genitori potranno essere chiamati a risarcire i danni procurati.

Non è la prima volta che i baby teppisti si introducono nella scuola. È successo almeno in tre occasioni. Si tratta di studenti della stessa scuola, ma non solo. Nel gruppetto di vandali sono presenti anche ex allievi dell’istituto e altri giovanissimi che con quella scuola non hanno mai avuto nulla a che vedere.

Gli atti di vandalismo hanno conosciuto una autentica progressione, fino all’exploit del pomeriggio di domenica 24 aprile. Stando agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Novara i ragazzini sono incorsi in vari reati. Si parla di furto, danneggiamento e offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio. Rilevanti anche i danni causati alla scuola. Sempre la polizia li stima in svariate migliaia di euro.