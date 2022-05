Vavassori è stufo vuole tornare in italia: “Non ho più la testa per andare avanti”

Il 29enne arruolatosi volontariamente nell’esercito di kiev che era rimasto ferito durante gli scontri a fuoco ora sta bene ma ne è rimasto consumato.

Scrive su Instagram “Non ho più la testa per andare avanti” l’ex calciatore Ivan Luca Vavassori arruolatosi volontariamente nelle forze di Kiev annuncia sui suoi social che vuole rientrare in Italia. E’ lui stesso a dichiararlo in una storia pubblicata in lingua spagnola “Sono stufo dice per me è abbastanza cosi.

E’ ora di tornare a casa ho fatto tutto il possibile per aiutare, ho messo a disposizione vita e tempo ma per me è ora di riprendermi la mia vita”.

Il crollo emotivo di Vavassori

Quello del combattente italiano figlio di Alessandra Sgarella, sembra essere un vero e proprio crollo emotivo. Pochi giorni fa aveva fatto saper di essere rimasto ferito negli scontri a fuoco, e qualche ora fa ha annunciato di essersi ripreso e che aveva l’intenzione di andare fino in fondo.

Poi su Instagram lo sfogo “Voglio tornare dove ero felice per riprendermi tutto ciò che è mio – afferma che– Le cose sono cambiate da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l’aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto di questi” la conclusione ci fa capire che sta evidentemente parlando di una donna.