Bimba di 4 anni cade dal terzo piano: fermata la madre per tentato omicidio

Una donna di 40 anni indiana, ieri pomeriggio ha buttato la figlia di 4 anni dalla finestra e poi ha tentato il suicidio. Ora la 40enne si trova in stato di fermo per tentato omicidio ed è piantonata in ospedale.

La tragedia è accaduta ieri pomeriggio a Macerata. La bimba è stata operata al femore e si trova fuori pericoloso, un miracolo considerato il volo di circa dieci metri.

I poliziotti hanno impiegato diverse ore per comprendere cosa fosse effettivamente accaduto e per poter ricostuire la tragica vicenda. La bimba, nel pomeriggio di ieri alle 15.45 è precipitata da circa dieci metri di altezza, finendo sul marcipiede in via Alighieri, riportando diverse fratture: al bacino, alla gamba, al polso, e un pneumotorace. È stato anche trovato sul collo della bambina, un taglio, non profondo. La bimba è stata operata ieri sera al femore, si trova ricoverata in Rianimazione e questa mattina è stata sottoposta ad un altro intervento per ridurre le fratture.

Anche la mamma si trova in ospedale, piantonata dai poliziotti nel reparto di psichiatria. I poliziotti hanno parlato con il marito della donna e con i vicini, hanno concluso che questa non risulta essere seguita dai servizi sociali. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe lanciato la piccola dalla finestra a causa del timore, del tutto immaginario, che il padre partisse per l’India.