Meteo OGGI martedì 3 maggio | maltempo generale

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 3 maggio. Al nord nubi sparse e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 3 maggio.

Nord:

Annuvolamenti sparsi lungo l’arco alpino ed aree pedemontane nonché appennino emiliano-romagnolo con qualche locale rovescio o temporale pomeridiano in parziale estensione al resto del Piemonte ed alla Liguria. Sereno o al più velato sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni a parte lo sviluppo di episodi temporaleschi durante il pomeriggio sulle aree appenniniche.

Sud e Sicilia:

Parziali annuvolamenti lungo il settore tirrenico peninsulare e prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione al primo mattino con successivo aumento della copertura nuvolosa associata a locali rovesci o temporali sulle aree appenniniche peninsulari. Generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

Temperature:

Minime in aumento su Sardegna ed aree alpine occidentali; stazionarie sul resto del paese; massime in calo sulle aree alpine occidentali ed in generale aumento altrove.

Venti:

In prevalenza deboli di direzione variabile.

Mari:

Da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e ionio; poco mossi gli altri mari.