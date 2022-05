Il padre gli vieta telefono e pc, 15enne rinvenuto con proiettile in testa

Avevano avuto una lite e il padre gli aveva tolto pc e smartphone. Lui ha cercato di suicidarsi

Un padre ha tolto al figlio il cellulare e il computer in seguito a una lite e lui ha provato a suicidarsi. Questa è una prima ricostruzione di quanto accaduto a un ragazzo di 15 anni, rinvenuto con un proiettile in testa nella sua stanza a Francolise, in provincia di Caserta.

Il 15enne avrebbe litigato con suo padre la sera precedente, e l’uomo intendeva togliergli cellulare e pc. Il ragazzo avrebbe deciso di non presentarsi a scuola stamane, ma verso le 10, la madre si sarebbe recata al piano di sopra, preoccupata perché aveva sentito un rumore che veniva dalla camera da letto del 15enne.

Quando ha aperto la porta, lo ha visto a terra in un lago di sangue. I carabinieri stanno indagando su quanto è occorso. Il ragazzo è gravissimo all’ospedale di Caserta.