Si finge direttore delle Poste: truffa da 100mila euro ai danni di una 92enne. Si indaga per risalire agli autori

La truffa è occorsa a Genzano, in provincia di Roma. La figlia della 92enne ha notato due persone uscire da casa della madre e ha denunciato tutto ai poliziotti

A Genzano, una donna di 92 anni ha subìto una truffa da 100mila euro. La brutta vicenda è cominciata con una chiamata a casa. Un uomo ha finto di essere il direttore delle Poste e informava l’anziana che c’era un pacco destinato al nipote, in giacenza presso la loro sede.

Ma per prenderlo, occorreva il versamento di 6 mila euro, denaro che avrebbe dovuto dare alla postina che sarebbe andata a casa sua. La donna ha detto di non avere quel denaro, ma i truffatori non si sono arresi e si sono presentati sabato scorso, 30 aprile, a casa dell’anziana.

La 92enne fa entrare la finta postina, che finge di contattare al telefono il nipote, ma in realtà dall’altra parte del telefono c’è un complice della truffatrice.

A quel punto, il finto nipote riesce a persuadere la donna a saldare i 6mila euro con dei gioielli per poter ritirare il fantomatico pacco. Ma la finta postina, inventando di doversi recare in bagno, va in camera della 92enne e la deruba di alcuni gioielli per un valore complessivo di 100mila euro. Ritorna quindi in cucina, consegna il pacco e va via da lì.

A dare l’allerta è stata la figlia della donna che ha notato due individui uscire da casa di sua madre. La polizia sta indagando sull’accaduto.