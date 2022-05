Salvini attacca Meloni: “Unità centrodestra è un valore, lei corre da sola”

Il leader della Lega non si presenta alla convention di FdI e attacca Meloni per il suo protagonismo: “Pensa solo al suo partito”. Tra i due è scontro per la leadership della coalizione di centrodestra.

Volano stracci nel centrodestra, le tensioni create dopo la votazione del Presidente della Repubblica hanno lasciato un solco enorme tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Durante il fine settimana si è svolta la convention di Fratelli d’Italia a cui il leader della Lega non ha partecipato volutamente e ora Salvini attacca la Meloni rilanciando su tutte le posizioni.

“La Meloni legittimamente mette prima di tutto l’interesse del partito e ne ha tutto il diritto, ma quando c’è stato da fare scelte scomode, io non me la sono sentita di fare solo gli interessi del partito” afferma il leader del Carroccio durante una intervista al programma Non è l’Arena di Massimo Giletti.

“Io preferisco essere protagonista – continua – e mettermi in gioco, penso al blocco dei migranti. Senza la Lega al governo avremmo avuto Ius soli e patrimoniale“. Salvini critica quindi la scelta di Meloni di non entrare nel Governo Draghi e rivendica quella della Lega, senza la quale alcune delle battaglie della destra italiana secondo lui sarebbero state perse.

SALVINI NON GRADITO DA FDI?

Tra Meloni e Salvini è in ballo la leadership del centrodestra e vede la presidente di Fratelli d’Italia favorita anche dai sondaggi. “Per me l’unità del centrodestra è un valore, altri preferiscono giocare da soli – continua Salvini criticando il protagonismo di Giorgia – . Non sono andato alla kermesse di Fratelli d’Italia perché qualcuno mi aveva descritto come un imbucato. Allora sono andato al parco Sempione con i miei figli”. Infine una stoccata sulle sue scelte in prospettiva delle elezioni comunali e regionali in Sicilia: “Noi della Lega per aiutare l’unità abbiamo fatto tanti passi indietro: mi auguro che a Palermo ci presentiamo tutti insieme“.